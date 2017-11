Un astéroïde nommé Pesquet

Le Minor Planet Center, rattaché à l'Union Astronomique Internationale pour la collecte et de la diffusion des informations concernant les planètes, les astéroïdes et les comètes, vient d’officialiser le baptême de l'astéroïde (374354) Pesquet.

Chercheur indépendant désormais installé à Angers, l'astronome Jean-Claude Merlin est le découvreur de plus d'une centaine d'astéroïdes, soit depuis son ancien observatoire personnel implanté en Bourgogne, soit avec divers instruments de classe professionnelle automatisés à travers le monde (Etats-Unis, Australie…).

Une cinquantaine de ces objets ont d'ores et déjà été baptisées, souvent en l'honneur de personnalités (des chercheurs, mais également des auteurs de bandes dessinées, des musiciens, des acteurs et des réalisateurs), des régions ou des observatoires (Buthiers, Tenagra).

Claudie Haigneré déjà honorée.

(135268) Haigneré, découvert le 20 septembre 2001, avait ainsi été attribué à la première astronaute française, Claudie Haigneré. (374354) Pesquet, découvert le 30 octobre 2005, vient d'être attribué au dixième astronaute français, Thomas Pesquet, avec le descriptif suivant :

(374354) Pesquet

Discovered 2005 Oct. 30 by J.-C. Merlin at Nogales.

Thomas Pesquet (b. 1978) is a French aerospace engineer, pilot and European Space Agency astronaut. From November 2016 to June 2017, Pesquet was part of Expedition 50 and Expedition 51 as a flight engineer aboard the International Space Station.

(374354) Pesquet

Découvert le 30 octobre 2005 par J.-C. Merlin à Nogales.

Thomas Pesquet (né en 1978) est un ingénieur aérospatial français, pilote et astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA). Entre novembre 2016 et juin 2017, il a participé aux Expeditions 50 et 51 en tant qu'ingénieur de vol à bord de la Station spatiale internationale.

A 150 millions de kilomètres de distance minimum.

L'astéroïde (374354) Pesquet a été découvert à l'aide d'un télescope automatique de 80 cm de l'observatoire de Nogales (Arizona), membre du réseau Tenagra (du nom du lieu où s'allient des personnes aux intérêts divergents pour un intérêt commun dans un épisode de Star Trek). D'une taille d'environ 2 km, il évolue dans la ceinture principale d’astéroïdes, à 400 millions de km du Soleil en moyenne, et met un peu plus de 4 ans pour boucler une révolution complète autour du Soleil. Sa plus proche distance de la Terre est de 150 millions de km.

Samcristoforetti et Lucaparmitano.

Les astronautes italiens Samantha Cristoforetti et Luca Parmitano, camarades de promotion de Thomas Pesquet lors de la sélection de l'ESA en 2009, ont également été honorés de la sorte par des chasseurs d'astéroïdes italiens, donnant leurs noms respectifs à (15006) Samcristoforetti et (37627) Lucaparmitano.