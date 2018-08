Un Airbus A380 pour Air Austral

La compagnie Air Austral décide d’affréter un A380 d'HiFly.

La compagnie Air Austral a annoncé le 2 août l'immobilisation de son deuxième Boeing 787-8 en raison des inspections devant être réalisées sur les moteurs Rolls Royce Trent 1000 de l'avion. Afin de compenser l'absence de cet appareil pour une période de trois mois, Air Austral s'est tournée vers Hi Fly. Ainsi, « les deux compagnies ont signé, le 2 août, un contrat d'affrètement », rapporte Air Austral. Elle opèrera donc l'A380 de la compagnie portugaise pour les vols entre la Réunion et la métropole entre le 24 août et le 9 septembre. En raison de l’aménagement intérieur de l'A380 d'Hi Fly (il ne peut emporter que 471 passagers), la compagnie aérienne française devra revoir son programme de vols, notamment pour la liaison Mayotte – Paris. Des mesures commerciales ont déjà été prises afin de compenser les possibles perturbations.

Cette décision de se tourner vers l'A380 peut prêter à sourire quand on sait qu'Air Austral avait souhaité mettre en service l'appareil sur ses lignes il y a quelques années. Deux exemplaires avaient été commandés et auraient dû être configurés afin de pouvoir transporter plus de 800 passagers. Malheureusement, face aux difficultés financières qui ont suivi, Air Austral avait dû renoncer à ce projet.