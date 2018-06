Un A400M transporte un Tigre à Gao

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Il a fallu huit techniciens du premier régiment d'hélicoptères de combat (RHC) de Phalsbourg pour retirer les pales du Tigre ainsi que les ailettes et la tourelle afin que l'appareil puisse entrer dans la soute de l'Atlas, explique l'état major des armées. L'appareil a aussi du être abaissé. L'opération a duré une dizaine d'heure. A l'arrivée au Mali, les opérations inverses ont été effectuée dans les ateliers du groupement aérocombat.

L'emploi de l'A400M, qui avait embarqué le Tigre à Orléans, a permis de livrer directement l'hélicoptère sur sa zone d'opération et donc de gagner du temps par rapport à un passage par Niamey. Ce type de mission illustre bien le concept de l'A400M, avion au rayon d'action stratégique disposant de capacités tactiques.

