Un A380 va au Musée de l'Air et de l'Espace

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Airbus préservera ainsi l'appareil et le réaménagera afin de mettre en avant son rôle opérationnel. Assemblé en 2005, MSN4 fut un temps considéré comme étant le candidat à une transformation VIP avec une exploitation en Arabie Saoudite. Son alter ego, MSN2, rejoindra de son côté le musée Aeroscopia à Toulouse aux côtés de l'A320 MSN1 et MSN360, l'A340-600 construit en 2001.

L'icone d'Airbus, l'A380, pourra bientôt être contemplée au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. MSN4, le quadriréacteur motorisé par quatre Engine Alliance GP7200, qui était à l'origine équipé de Rolls-Royce Trent 900 et qui tint le rôle de démonstrateur au cours de nombreux salons internationaux, va couler une retraite paisible au Bourget.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.