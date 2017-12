Typhoon : Début de production des appareils koweitiens

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les Typhoon koweitiens seront dotés du nouveau radar à balayage électronique Captor E-Scan qui est en cours de développement. Le système d'arme de ces Typhoon bénéficiera aussi d'amélioration annonce le consortium. L'appareil pourra emporter le missile de croisière Storm Shadow et les missile air-sol léger Brimestome. Ils seront aussi dotés du pod de désignation laser Sniper de Lockheed Martin, du pod d'entrainement DRS-Cubic ACMI P5 et du système d'aide à la navigation VOR.

La production des Eurofighter Typhoon destinés au Koweit a débuté. Les appareils seront plus évolués que les chasseurs livrés aux précédents clients.

