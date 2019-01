Twin Jet renforce ses bases de Lyon et Marseille

A compter du 5 mars 2019, la compagnie Twin Jet ouvrira deux lignes directes quotidiennes vers Mulhouse au départ de Lyon et Marseille.

La ligne de Lyon sera proposée tous les jours sauf le week-end avec un départ quotidien de Lyon Saint Exupéry à 15h45 et une arrivée une heure plus tard à Mulhouse. Le vol de Mulhouse décolle à 17h00 et atterrit à Lyon à 17h55. La ligne est proposée à partir de 99 euros TTC l'aller simple.

La ligne de Marseille sera exploitée du lundi au vendredi avec un décollage à 15h15 du lundi au jeudi (arrivée à 16h40) et un décollage à 14h35 le vendredi (arrivée à 16h00). La ligne est aussi proposée à partir de 99 euros TTC l'aller simple. "Twin Jet a maintenant 14 vols par jour au départ ou à l'arrivée sur Marseille Provence", précise Vincent Courtois, responsable commercial des lignes régulières pour Twin Jet.

"Ces deux nouvelles routes ne sont que le début de notre développement pour 2019 ! Nous préparons des nouvelles lignes et des nouvelles fréquences dont nous vous parlerons très prochainement", annonce Olivier Manaut, président de Twin Jet.

Twin Jet, partenaire du programme de fidélité Flying Blue, opère environ 200 vols régionaux hebdomadaires pour desservir 16 destinations réparties en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse : Le Puy-en-Velay, Lille, Lyon, Marseille, Mende, Metz-Nancy, Mulhouse, Nice, Strasbourg, Toulouse, Pau, Paris-Orly, Zurich, Stuttgart, Friedrichshafen, Milan Malpensa. Elle possède une flotte de 12 avions de type Beechcraft 1900D de 19 places.