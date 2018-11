Twin Jet ouvre une base à l'aéroport de Lille

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

"Nous avons décider de créer une nouvelle base sur l'aéroport de Lille, car, d'une part, de nombreuses routes ont été identifiées et, d'autre part, nous souhaitions depuis longtemps nous établir sur cette plateforme où les installations sont parfaites pour nos opérations", déclare Vincent Courtois, responsable commercial du réseau régulier de Twin Jet.

Twin Jet travaille depuis huit mois à l'ouverture d'une ligne Lille-Clermont Ferrand. Les horaires et les jours et les jours de fréquentation sont encore en discussion mais le principe est acté. Twin Jet prévoit par ailleurs l'ouverture de deux autres lignes au départ de Lille, l'une vers l'ouest, l'autre vers le sud.

Twin Jet va aussi ouvrir une base à Lille. Elle prévoit de recruter dix pilotes commandants de bord à Lille et sur ses six autres bases.

A compter du 1er avril 2019, la petite compagnie Twin Jet va remplacer Hop ! pour l'exploitation de la ligne Lille -Strasbourg avec une fréquence le matin qui sera exploitée dans les deux sens quatre fois par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi) et une fréquence le soir qui sera exploitée dans les deux sens cinq fois par semaine (tous les jours sauf le week end). La ligne sera proposée à partir de 109 euros l'aller simple.

