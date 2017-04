Turquie : crash d'un hélicoptère de la police

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Selon les premières informations, le crash aurait fait au moins 7 blessés. Pour le moment, aucune perte humaine n'a été annoncée. L'accident serait dû aux conditions climatiques et à la mauvaise visibilité qu'elles ont entraînées.

Des médias turcs ont annoncé le crash d'un hélicoptère de la police turque ayant eu lieu dans la province de Tunceli, située dans l'est du pays. L'appareil transportait 12 personnes, dont des magistrats et des policiers.

