Türksat choisit Airbus et SpaceX

L'opérateur turc a confié au constructeur franco-allemand la fabrication de deux nouveaux satellites géostationnaires de télécommunications. Leur lancement sera effectué à l'aide du Falcon 9.

C'est le premier contrat de comsat de l'année pour Airbus Defence and Space. Le constructeur a été retenu pour fournir à l'opérateur de télécommunications turc deux nouveaux satellites, Türksat 5A et 5B, basés sur la plateforme tout électrique Eurostar 3000 EOR (Electric Orbit Raising). Ils seront principalement construits sur les sites britanniques et français d’Airbus, avec une contribution importante de la Turquie. L'accord a été signé le 9 novembre à Ankara.

Elon Musk super VRP.

Türksat 5A (3,5 t au décollage) sera dédié à la télédiffusion en bande Ku pour la Turquie, le Moyen-Orient, l’Europe, l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud. Plus imposant (4,5 t), Türksat 5B emportera une charge utile très haut débit HTS (High Throughput Satellite) pour couvrir une zone incluant la Turquie, le Moyen-Orient et plusieurs régions d'Afrique.

Le contrat de lancement des satellites, qui devront être déployés respectivement en 2020 et 2021, a lui été décroché par SpaceX. Son PDG Elon Musk s'est rendu en personne à Ankara le 8 novembre, où a été reçu par le président Erdogan et les ministres de l'industrie et des transport.