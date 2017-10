Turkish Airlines va lancer un vol Paris-Ankara direct

La capitale turque sera desservie de Paris CDG à partir du 31 octobre.

La compagnie Turkish Airlines vient d'annoncer qu'elle allait ouvrir à partir du 31 octobre une ligne directe entre Paris CDG et la capitale du pays, Ankara. La liaison sera assurée deux fois par semaine (mardi et samedi) en Boeing 737-800, en configuration bi classe de 151 sièges (135 classe économique et 15 en classe affaires).

Ce développement du réseau vers Ankara se complète par l'ouverture d'un vol au départ de Francfort dès le 29 octobre, puis de Vienne et Berlin le 30 octobre.

Turkish Airlines, membre de Star Alliance dispose d'une flotte de 330 avions desservant 300 destinations dans le monde (241 internationales et 49 intérieures).