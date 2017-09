Turkish Airlines s'engage sur 40 Boeing 787-9

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Turkish Airlines a décidé de faire le choix du Boeing 787-9. La compagnie aérienne a dévoilé cet engagement à l'occasion de la visite du Président de la République turque à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unis. La future commande de Turkish Airlines porte sur 20 Boeing 787-9 fermes auxquels s'ajoutent 20 options avec possibilité de convertir en d'autres modèles, dont le Boeing 787-10. Un choix très politique et qui s'accompagne d'un volet industriel de compensations à hauteur de 1 Md$ pour l'industrie aéronautique turque. L'annonce du futur contrat a en effet également été l'occasion pour Boeing d'annoncer la "Boeing Turkey National Aerospace Initiative" qui vise à soutenir le développement de l'industrie aéronautique turque.

La visite du président de la République turque à New York a été l'occasion pour Turkish Airlines d'annoncer la future commande de 40 Boeing 787-9. Avec un volet industriel de compensations.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.