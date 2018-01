Turkish Airlines s'engage sur 20 Airbus A350-900

La visite d'Etat du président turc à Paris est aussi l'occasion pour Turkish Airlines de s'engager sur 20 Airbus A350-900 auxquels s'ajoutent cinq options.

Outre une nouvelle avancée dans le secteur des missiles antimissiles, la visite d'Etat du président turc à Paris est aussi l'occasion pour Turkish Airlines de s'engager sur 20 long-courriers Airbus A350-900 fermes auxquels s'ajoutent cinq options. Turkish Airlines est déjà un gros client d'Airbus avec d'ores et déjà 92 Airbus A321neo en commande et 100 A319/A320/A321neo en exploitation. Sur le segment des gros-porteurs, la compagnie aérienne opère 18 A330-200 et neuf A330-200 Fret ainsi que 37 A330-300. Ce qui fait de Turkish Airlines, une cible naturelle des A330neo à terme.