Tunisair va se restructurer

En dépit d’un chiffre d’affaires en croissance (460 millions, +22%) et d’un trafic passagers record à 3,8 millions, Tunisair peine à retrouver l’équilibre. Confrontée à des réseaux domestiques et africains lourdement déficitaires – mais maintenus pour des raisons politiques – la compagnie nationale tunisienne est aujourd’hui fortement endettée et dépendante de subsides irréguliers apportés par l’état tunisien.

La compagnie a dès lors décidé de réduire le rythme d’ouverture de lignes africaines initialement prévu à 2 par an et lancé un plan de redressement qui impliquera le départ de 1200 employés sur les 3800 que compte la compagnie. Un plan soumis au gouvernement qui devra l’accepter et le financer, conformément à la gouvernance de l’entreprise où la grande majorité des décisions sont soumises à l’état. La compagnie demande également 383 millions d’euros pour mettre en œuvre son plan de redressement et notamment acquérir de 5 nouveaux appareils A320neo et évoluer vers une flotte tout Airbus avec le retrait des Boeing 737-600. Tunisair opère actuellement une flotte de 28 appareils : 2 A330-200, 15 A320, 4 A319 et 7 Boeing 737-600.