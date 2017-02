Tunis reçoit ses premiers OH-58D Kiowa

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'ONU estime que plus de 5 000 tunisiens se battent dans des groupes extrémistes en Irak ou en Syrie. Se pose aujourd'hui, l'épineux problème de leur retour...

Youssef Chahed était présent sur la base militaire de Gabès pour la cérémonie de livraison: "Ces hélicoptères vont renforcer les capacités de reconnaissance et d'attaque de l'armée dans «la guerre contre le terrorisme», a déclaré le Premier ministre tunisien . La totalité des 24 Kiowa doit être livré d'ici le mois de mars. Le coût total est estimé à 100 millions de dollars. Ces hélicoptères légers, qui peuvent être armés (missiles, roquettes, mitrailleuses) sont dotés de moyens de surveillance et d'acquisition de cibles jour/nuit. Ils viendront renforcer les moyens sécuritaires tunisiens, afin d'assurer un meilleur contrôle des frontières. Voisin de la Lybie, Tunis est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme (AQMI, Ansar al-Sharia...).

Les forces armées tunisiennes ont reçu les six premiers hélicoptères de combat léger Bell OH-58D Kiowa Warrior sur une commande de 24, indique l'AFP citant une source guvernementale.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

MCC/CCELF - Technicien-ne de mise au point/test de fonctions/cartes/équipements d'avionique et d'alimentation - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.