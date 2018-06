TUI fly reçoit un deuxième Boeing 787

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ces deux nouvelles destinations porteront à neuf le nombre de lignes long-courriers proposées par TUI fly . Mombasa, Puerto Plata viennent compléter l’offre déjà disponible vers Punta Cana et Saint-Domingue (République Dominicaine), Cancun (Mexique), Varadero (Cuba), Montego Bay (Jamaïque), Miami (USA) et Zanzibar (Tanzanie), toutes desservies en Boeing 787.

La compagnie hybride belge vient de recevoir son second B787, en remplacement de son dernier Boeing 767. De quoi permettre à TUI fly d’améliorer le confort de ses vols, mais aussi d’ouvrir de nouvelles destinations. Durant la prochaine saison d’hiver, TUI fly reliera ainsi Bruxelles à Mombasa (Kenya) une fois par semaine et Puerto Plata (République Dominicaine) deux fois par semaine.

