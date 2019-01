TUI fly ouvre une ligne entre Charleroi et Montpellier

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La compagnie aérienne belge TUI fly ouvrera cet été une nouvelle ligne à destination de la France. À partir du 7 avril 2019, elle reliera Charleroi Brussels South à Montpellier 3 fois par semaine. Cette nouvelle ligne portera à 9 le nombre de vols hebdomadaires entre la Belgique et le sud de la France. TUI fly reliera la Belgique au sud de la France 9 fois par semaine cet été : 2 fois par semaine de Charleroi à Toulon, 2 fois par semaine d’Anvers à Toulon, 2 fois par semaine de Charleroi à Nice, 3 fois par semaine de Charleroi à Montpellier.

