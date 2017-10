TUI fly ouvre 12 nouvelles lignes en 2018

La compagnie aérienne belge TUI fly ouvrira 12 nouvelles lignes au départ de la Belgique pour la saison d’été 2018. 5 d’entre elles partiront de Brussels Airport et 7 des aéroports régionaux. Cette saison verra aussi un retour en force de la Tunisie dans le programme de la compagnie belge. Enfidha et Djerba seront proposées depuis Bruxelles, Ostende, Charleroi et Liège. TUI fly est l’unique compagnie à proposer des vols au départ de tous les aéroports belges à travers 111 lignes.

Depuis Brussels Airport, TUI fly proposera de nouvelles lignes vers Thassos, Kavala, Valence pour le moyen-courrier ; Curacao et Aruba pour le long-courrier. La compagnie ouvrira aussi 2 nouvelles lignes depuis Charleroi (Djerba et Enfhida), 3 autres depuis Liège (Djerba, Enfhida et Kayseri), 1 ligne depuis Anvers (Florence) et 1 ligne au départ d’Ostende (Djerba).