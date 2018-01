TUI fly Belgium poursuit sa croissance

2018 sera sous le signe de l’ambition pour la deuxième compagnie belge, TUI fly Belgium. Après l’annonce de l’ouverture de 15 nouvelles lignes depuis les aéroports belges pour la prochaine saison d’été, la compagnie accueillera, en 2018, 5 avions flambant neufs, notamment quatre Boeing 737-MAX, le dernier-né de l’avionneur américain, et un deuxième Dreamliner. Elle comptera dès lors 32 avions à savoir 4 Boeing 737 MAX, 21 Boeing 737 "next generation", 4 Embraer E-Jet E190, 1 Boeing 767-300ER et 2 Boeing 787-8 Dreamliner. De quoi augmenter de 17% la capacité de la compagnie.

TUI fly Belgium engagera également près de 250 nouveaux collaborateurs portant ainsi ses effectifs à 1400. En 2017, la compagnie avait déjà recruté 330 collaborateurs.