TUI fly Belgium lance 6 nouvelles lignes pour l’été 2019

La compagnie aérienne TUI fly lancera, à l'été 2019, 6 nouvelles lignes au départ de la Belgique : 3 au départ d’Anvers, 2 de Liège et 1 de Charleroi. Au départ de Brussels Airport les capacités aériennes seront en croissance d’1 % : Puerto Plata (République dominicaine), lancée à l’hiver 2018-2019, sera prolongée à l’été 2019 ; Cancun (Mexique) sera reliée 4x/semaine au lieu de 3x actuellement. Les fréquences moyen-courrier seront augmentées sur Boa Vista (Cap-Vert), Rhodes, Samos, La Palma, Pristina, Tirana et Dalaman. A Charleroi (+10% de capacité), TUI fly ouvrira une ligne vers Antalya alors que Liège (+3% de capacité) verra l’ouverture de lignes sur Izmir et Antalya. Les capacités au départ d’Anvers seront en croissance de 35% avec l’ouverture de Tanger, Enfhida et Lublin et l’augmentation de capacités sur Alicante, Malaga et Toulon. A Ostende les capacités seront augmentées de 5% avec l’accroissement des fréquences sur Alicante, Malaga, Ibiza et Corfou.