Tsaradia, la nouvelle filiale d'Air Madagascar, s'envole

Le 2 juillet 2018 a eu lieu le lancement officiel de la filiale régionale d'Air Madagascar, dans le cadre du redémarrage de cette dernière, sous les auspices d'Air Austral.

C'est parti pour le lancement de Tsaradia, la filiale régionale d'Air Madagascar, qui a été officialisé le 2 juillet dans un hangar de l'aéroport d'Ivato-Antananarivo.

Ce décollage est une des étapes de mise en place de "Alefa 2027", le plan stratégique de développement d'Air Madagascar mis au point avec son partenaire Air Austral. Ce plan prévoit tout d'abord une phase de redressement jusqu'en 2020, puis une phase de décollage (2020-2027).

Tsaradia va assurer l'ensemble des vols intérieurs de la nouvelle Air Madagascar. Le but est, au départ d'Antananarivo, de parvenir à deux rotations quotidiennes vers Nosy Be, Diégo-Suarez (Antsiranana), Tamatave, Tuléar et Fort-Dauphin et une rotation quotidienne vers Sainte-Marie, Maroantsetra, Sambava, Majunga et Morondava. La flotte de Tsaradia est pour l'instant 4 ATR72 et 3 DHC Twin Otter. Elle regroupe 230 collaborateurs, dont 27 pilotes ATR et Twin Otter qui ont déjà été recrutés au 1er trimestre 2018.