Troisième lot Iridium Next sur orbite

Lundi 9 octobre, SpaceX a effectué la troisième des sept missions nécessaires au déploiement de la constellation Iridium de nouvelle génération.

Après les missions du 14 janvier et du 25 juin, SpaceX a procédé le 9 octobre au lancement de dix nouveaux satellites Iridium Next depuis la base de Vandenberg, en Californie. D'une masse unitaire de 860 kg, ils ont été placés sur une orbite haute d'environ 620 km d'altitude.

A suivre...

Quatre lots de dix Iridium Next restent à lancer, et le prochain devrait intervenir fin novembre. En attendant, 13 des 30 Iridium Next sur orbite sont d'ores et déjà interconnectés, et fonctionnent en parfaite compatibilité avec la constellation initiale Block One.

« En complément de ce lancement, la production de 23 autres satellites est par ailleurs terminée, précise Denis Allard, directeur du programme chez Thales Alenia Space (maître d'oeuvre des satellites, qui sont ensuite intégrés par Orbital ATK). Nous avons également commencé les activités d’intégration sur le 64e satellite. Nous sommes parfaitement en ordre de marche pour tenir l’objectif fixé qui consiste à lancer les 75 satellites Iridium Next d’ici mi-2018. »

The Falcon has landed, again.

Le premier étage du Falcon 9 utilisé à cette occasion a été récupéré en mer, sur la barge Just Read The Instructions, après 7 minutes et 30 secondes de vol. Il porte à 17 le nombre d'atterrissages réussis depuis décembre 2015 (dont 10 sur une barge).