Trois offres déposées pour Air Madagascar

Le choix devrait intervenir d'ici la fin de l'année. L'Etat malgache a annoncé qu'il resterait actionnaire majoritaire d'Air Madagascar. Le processus d'ouverture de son capital devrait s'étaler sur trois mois. Air Madagascar dispose pour l'instant d'une flotte de huit avions (2 A340-300, 4 ATR72, 1 Boeing 737-300 et 1 Boeing 737-800 NG)

La compagnie n'a pas communiqué le nom des transporteurs ayant déposé leur offre. Cependant, selon la presse malgache, la short list des candidats serait composée d'Ethiopian Airlines, qui connaît actuellement un développement très dynamique, d'Air Mauritius, d'Air Austral, de Kenya Airways et de la compagnie régionale sud-africaine Airlink.

Les grandes manoeuvres continuent autour d'Air Madagascar. La direction de la compagnie, qui cherche un partenaire stratégique pour assurer sa pérennité et son développement, a annoncé que trois offres avaient été déposées, émanant de sept partenaires potentiels. Ces derniers avaient jusqu'au 16 décembre pour déposer une offre officielle.

