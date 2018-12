Trois hélicoptères AW139 pour les pompiers italiens

Le gouvernement italien a passé une commande visant à doter le corps des pompiers italiens d'hélicoptères AW139 de Leonardo.

Leonardo a annoncé le 14 décembre avoir remporté un contrat avec le gouvernement italien portant sur trois hélicoptères AW139. Ces machines seront opérées par le National Fire Corps. Cette commande est estimée à 45 M€ et inclut également le soutien et l'entraînement des pilotes et mécaniciens. Le contrat comporte une option pour 12 AW139 supplémentaires. Les trois appareils seront remis au National Fire Corps au cours de l'année 2019.

Les appareils de Leonardo seront utilisés pour des missions « de recherche et sauvetage en montagne et en environnement maritime, pour des opérations d'évacuation médicale ainsi que pour des missions de lutte contre les incendies et d'assistance suite aux catastrophes naturelles », détaille l'industriel italien. Les AW139 remplaceront progressivement la flotte italienne d'AB412. 48 machines sont actuellement employées par les forces italiennes.

L'Italie est un client régulier de l'AW139. Leonardo enregistre 56 commandes de la part du gouvernement italien, dont 13 sont actuellement en service au sein de l'Aeronautica Militare. Par ailleurs, l'AW139 est une machine qui s'exporte à l'international puisque l'on dénombre 70 pays clients, avec un cumul de 1 100 machines commandées.