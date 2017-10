Trois Eurofighter perdus en un mois

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Eurofighter espagnol venait de participer au défilé aérien de la fête nationale lorsqu'il s'est crashé. Un grand nombre d'aéronefs espagnols étaient réunis à l'occasion. Outre huit Eurofighter, dix F-18 Hornet ont défilé, de même que deux F-5, deux C-130, un A400M ou encore neuf Casa (un C-295, un CN235 et sept C-101). Côté voilures tournantes, deux Super Puma, deux Sikorsky S-76, sept EC-135, trois Tigre, trois NH90 Caïman, trois Chinook, deux Sea Hawk, quatre Sea King et deux AB-212 étaient présents dans le ciel espagnol.

Si dans les trois cas une enquête a été ouverte, pour le moment les causes des incidents ne sont pas connues.

Il s'agit du troisième crash d'Eurofighter en un mois. En effet, le 15 septembre, lors d'une opération au Yémen, un Typhoon saoudien s'était écrasé entrainant la mort du pilote qui n'avait pas pu s'éjecté. Quelques jours plus tard, le 25, c'était alors au tour de l'Italie. Lors d'un meeting aérien, un Eurofighter de l'Aeronautica Militare s'est crashé en mer. Ici aussi le pilote y a laissé la vie.

L' accident a eu lieu alors que l' Eurofighter s'apprêtait à atterrir sur la base aérienne de Los Llanos, située dans la province d'Albacete. Le pilote n'a pas réussi à s'éjecter et a perdu la vie. Les raisons de l'incident n'étant pas connues, le ministère de la Défense espagnol a annoncé qu'une enquête avait été ouverte.

