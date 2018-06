Trois astronautes... et un ballon de football

Le 54e équipage permanent de la Station spatiale internationale est rentré sans encombre sur Terre, tandis que le 56e se prépare à son lancement.

Le Russe Anton Chkaplerov, l'Américain Scott Tingle et le Japonais Norishige Kanai se sont posés le 3 juin à 12h39 UTC dans les steppes du Kazakstan, 3 heures et 23 minutes après que leur vaisseau Soyouz MS 07 se soit séparé du module russe Rassvet de la Station spatiale internationale, et un peu plus de 168 jours après avoir quitté la Terre, le 17 décembre dernier.

L’équipage rapporte notamment avec lui un ballon de football Telstar 18 d’Adidas, qui servira le 14 juin prochain au match d’ouverture de la Coupe du monde à Moscou (Russie-Arabie Saoudite). Il aura effectué 2 688 tours autour du globe.

Horizons sur le départ.

A bord de l’ISS, l’Expedition 56 a démarré sous le commandement de l’Américain Drew Feustel, accompagné de son compatriote Ricky Arnold et du Russe Oleg Artemiev. Tous trois sont arrivés le 23 mars dernier à l’aide du Soyouz MS 08.

Ils seront rejoints le 8 juin par le Russe Sergueï Prokopiev, l’Allemand Alexander Gerst et l’Américaine Serena Aunon-Chancellor, qui doivent embarquera deux jours auparavant à bord du Soyouz MS 09, qui mettra 34 orbites pour rejoindre la station.

Cette semaine dans Air & Cosmos (n°2597), retrouvez un article complet sur la mission Horizons de l’ESA, durant laquelle Alexander Gerst deviendra notamment le second commandant de bord européen de l’ISS, 9 ans après le Belge Frank De Winne.