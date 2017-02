Trescal : trois achats en trois mois

En trois mois, le groupe Trescal aura réalisé trois achats supplémentaires. Le dernier en date : le laboratoire canadien Digital Measurement Metrology (DMM). Fondé en 1989 et employant 12 personnes pour un chiffre d'affaires de 12 M$ canadiens, DMM est un "laboratoire one-stop-shop accrédité L-A-B avec une forte expertise en dimensionnel, force et température". DMM est très présent dans les secteurs de la pharmacie et de l'aéronautique.

En janvier dernier, Trescal avait racheté un laboratoire de métrologie situé à Long Island, aux Etats-Unis, et principalement actif dans le secteur de l'aéronautique, Exphil Calibration Labs Inc. "Un laboratoire accrédité A2LA ayant une forte expertise technique en électrique DC/LF" et employant 17 personnes pour un chiffre d'affaires de 2 M$.

En novembre 2015, Trescal avait renforcé son implantation au Brésil avec le rachat de Metrosul, implanté à Porto Alègre, capitale de l'Etat du Rio Grande do Sul. Avec cette acquisition, Trescal compte désormais sept laboratoires de métrologie accrédités et emploie plus de 200 personnes au Brésil.