Transport aérien US : toujours la pleine forme

Les principaux transporteurs américains ont encore engrangé de très confortables bénéfices en 2016. Ils ont profité à plein de la baisse des cours du carburant qui s'est une nouvelle fois amplifiée l'année dernière. Des marges qui permettent d'absorber la remontée des coûts salariaux. Pour combien de temps encore ?

Le "matelas" des principales compagnies aériennes américaines n'en finit pas de s'épaissir. Les cinq plus grandes ont effet globalement engrangé près de 22 Md$ de bénéfices d'exploitation en 2016. Pratiquement deux fois plus qu'en 2014 alors que les résultats définitifs d'Alaska Airlines et de Virgin America, en pleine opération de fusion, ne sont pas encore connus.....

...Ces profits toujours aussi flamboyants ne sont pas une surprise. Ils s'inscrivent logiquement dans la continuité de la baisse des prix du carburant observée depuis le mois de juin 2014 et dont les effets se sont pleinement fait sentir sur l'année 2015 pour s'amplifier l'année dernière. La facture globale est ainsi passée de 43,1 Md$ en 2014 à 27,5 Md$ en 2015 pour glisser sous les 23 Md$ en 2016.......Une chute de plus de 47% en deux ans qui a fait du bien aux comptes d'exploitation.......

Mais, si la baisse des prix du carburant s'est poursuivie en 2016, les transporteurs américains n'en profitent cependant plus. Car, les 4,8 Md$ encore économisés l'année dernière ne se retrouvent pas dans les bénéfices d'exploitation qui, tout en restant très confortables, affichent néanmoins un recul de près de 12 % par rapport à 2015....

A cela deux raisons : la chute des recettes due à une politique de baisses tarifaires à répétition qui, cette fois, n'a pas redonné des couleurs au trafic, à la différence de 2015; et la progression constante des coûts salariaux. Depuis 2013, cette masse salariale s'est arrondie de 9,2 Md$.......

