Transavia va recevoir 4 Boeing 737-800 cette année

Samedi 11 mars, la compagnie low cost d'Air France-KLM a reçu le premier appareil de la série.

Transavia, la filiale low cost du groupe Air France-KLM a pris livraison le samedi 11 mars d'une série de quatre nouveaux Boeing 737-800 qui doivent arriver en flotte en 2017. Grâce à l'arrivée de ces nouveaux avions, la flotte sera composée de 29 appareils d'une moyenne d'âge de 5 ans.

Ces quatre appareils équipés de nouveaux sièges, permettront à la compagnie d'opérer ses 80 lignes aériennes dont trois nouveautés au départ d'Orly (Palma de Majorque, Tanger et Tivat). La compagnie va aussi renforcer ses fréquences sur ses lignes existantes vers le Portugal, l'Espagne, Israël et le Maroc. Ainsi, Transavia va porter ces fréquences vers Porto à cinq vols par jour et trois vols quotidiens vers Madrid et Lisbonne.

Cet été, Transavia aura donc 26 destinations desservies avec au moins un vol quotidien depuis Orly, Nantes et Lyon. Au total, Transavia augmente en 2017 son offre de 15% au départ d'Orly, soit 6,9 millions de sièges.