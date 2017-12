Transavia va ouvrir une ligne Orly-Olbia

Après l'ouverture de deux nouvelles destinations pour 2018 (Rabat et Alicante), Transavia annonce à présent le lancement d'une route Paris Orly-Olbia à partir du 11 avril 2018, à raison de 3 vols hebdomadaires à partir de 39€ l'aller simple.

Au départ de Paris-Orly, la compagnie dessert d'ores et déjà Naples, Catane, Palerme et Venise. L'ouverture de cette nouvelle ligne Orly-Olbia porte ainsi à 5 le nombre de villes italiennes desservies par Transavia depuis Paris. Au départ de Nantes-Atlantique, Transavia a annoncé en octobre l'ouverture de deux nouvelles lignes pour l'été 2018 : Rome et Catane.