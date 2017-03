Transavia se renforce au départ de Lyon

La filiale d'Air France-KLM propose 560 000 sièges à la vente cette année au départ de la plateforme de Saint Exupéry, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière.

Présente depuis 2010 à Lyon-Saint Exupéry, la compagnie Transavia va encore renforcer sa présence cette année sur la plateforme lyonnaise avec un total de 560 000 sièges proposés à la vente, soit une croissance de 10% par rapport à 2015. Elle a pour objectif de passer la barre cette année des 1,5 millions de voyageurs transportés depuis 2010.

La filiale low cost va notamment renforcer trois dessertes importantes cet été : Lyon-Agadir, qui avec deux fréquences par semaine les mercredis et samedis connaîtra une hausse de capacités de 46%, la ligne Lyon-Lisbonne qui, avec trois fréquences par semaine connaîtra une hausse d'offre de 43% et la ligne Lyon-Monastir qui pendant la période estivale sera renforcée de deux fréquences supplémentaires les lundis et mardis (+30% d'offre en plus).

Enfin, Transavia prolongera la ligne vers Oujda en hiver (+15% d'offre). Avec ces nouvelles fréquences, Transavia va opérer au total 16 routes au départ de Lyon-Saint Exupéry, avec jusqu'à 14 vols quotidiens en pointe.