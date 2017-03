Transavia renforce sa desserte estivale au départ de Nantes

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Transavia se renforce donc dans l'ouest de la France et ambitionne d'atteindre en 2017 les deux millions de passagers transportés depuis 2010.

En 2017, le réseau Transavia au départ de Nantes comptera au total 14 lignes aériennes (72 vols par semaine). Pour la saison estivale, la compagnie low cost va renforcer ses dessertes vers Alger d'avril à septembre (jusqu'à 2 vols/semaine, à partir de 40 euros TTC l'aller simple). Vers Marrakech, l'offre est accrue de 26% grâce à l'adjonction d'un vol le lundi de mi-avril à mi-juin et un vol le vendredi toute la saison (à partir de 60€ TTC l'aller simple, cinq vols par semaine). Enfin, vers Porto, la compagnie augmente de 40% son offre pour atteindre un vol quotidien (à partir de 36 euros TTC l'aller simple).

La filiale low cost d'Air France proposera un offre en hausse de 6% sur la plateforme, grâce au renforcement des dessertes d'Alger, Marrakech et Porto.

