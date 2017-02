Transavia meilleure compagnie low cost pour 2016

La filiale d'Air France-KLM est distinguée par le classement de Flight Report pour la deuxième année consécutive.

Avec une note de 7,75 sur 10, Transavia, filiale du groupe aérien Air France/KLM remporte le prix de meilleure compagnie low cost pour l'année 2017, selon le classement annuel établie par la société spécialisée Flight Report. Le podium est complété par la compagnie FlyBe, qui gagne deux places au classement, avec 7,29/10 et airBerlin, qui intègre cet année le classement avec une note de 7,08/10.

Le classement de Flight Report se fonde sur le ressenti de passagers réels ayant pris place à bord de ces avions et partagé leurs expériences. Le paramètre des prix est évidemment pris en compte prioritairement, mais celui du confort, de l'accueil et du traitement des passagers sont aussi très importants. A noter que le quinté inclut Norwegian (4e avec 6,97/10) et Volotea (5e, avec 6,73/10).