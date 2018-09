Transavia lancera une ligne Nantes-Budapest l'été prochain.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La France est le cinquième marché le plus important pour l'aéroport de Budapest, avec un trafic de 693 000 passagers l'année passée. Et pour l'année en cours, le trafic au départ de France est déjà en hausse de 5,2% de janvier à juin 2018, par rapport à la même période de 2017.

Les vols de Transavia devraient être réservables à partir du 17 septembre et apporteront une capacité supplémentaire de 50% sur la période estivale.

A compter du 7 avril 2019, la compagnie low cost Transavia, filiale du groupe Air France-KLM, lancera une liaison saisonnière vers la capitale hongroise Budapest, à raison de deux vols par semaine. La liaison devrait être exploitée en Boeing 737-800 de 189 places. Cette nouvelle liaison viendra s'ajouter aux dessertes existantes vers Budapest, opérées depuis Beauvais, Roissy CDG, Orly, Bordeaux, Lyon et Nice. A noter aussi que Ryanair devrait ouvrir à partir du 30 octobre 2018 une nouvelle liaison vers Budapest au départ de Marseille.

