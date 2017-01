Transavia lance trois nouvelles dessertes l'été prochain

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Après avoir lancé six nouvelles destinations durant la saison hiver, Transavia, la filiale low cost d'Air France-KLM, ouvrira trois autres dessertes pour la saison estivale au départ d'Orly. Palma de Majorque sera jointe par un vol quotidien (à partir de 42 euros TTC par segment), tandis que Tanger sera desservie par trois vols hebdomadaires (à partir de 65 euros par segment) et Tivat par deux vols hebdomadaires (à partir de 60 euros).

