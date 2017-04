Transavia continue de tirer le trafic d'Air France/KLM

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Un phénomène encore plus accentué sur les marchés Afrique/Moyen Orient (+ 1,9 % contre + 6 % au premier trimestre 2016) et Amérique Latine qui est en recul (- 1,9 %) après une forte croissance au premier trimestre 2016 (+ 8,7 %). Par contre, le marché Caraïbes-Océan Indien se maintient avec un rythme de croissance similaire d'un trimestre à l'autre (+ 4 %) tandis que le long-courrier Asie a repris des couleurs avec une augmentation de 4,8 % au premier trimestre 2017 contre un recul de 1,9 % au premier trimestre 2016.

Le dynamisme de Transavia permet à Air France/KLM d'afficher une hausse globale de 5,2 % du nombre de passagers transportés au premier trimestre 2017. Hors Transavia, la progression n'est plus que de 2,6 %. Un taux de croissance en léger fléchissement par rapport à celui enregistré au premier trimestre 2016 (+ 3,7 %). Un fléchissement du nombre de passagers transportés qui s'explique par la baisse de régime sur le long-courrier Amérique du Nord avec une hausse de seulement 0,6 % au premier trimestre 2017 contre + 6,1 % pour la même période de 2016.

Ce n'est pas une surprise : Transavia, la filiale low cost moyen-courrier du groupe Air France/KLM, continue de tirer la croissance du trafic passagers. Le nombre de voyageurs transportés par Transavia a en effet fait un bond de plus de 29 % au premier trimestre 2017 par rapport à la même période de 2016 qui, elle même avait enregistré une hausse de 14 %. Entre le premier trimestre 2015 et le premier trimestre 2017, le nombre de passagers transportés par Transavia est passé de 1,66 million à 2,45 millions.

