Transavia : +15% de capacités en 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le Maroc, avec qui Transavia vient de signer un accord de partenariat lors du salon IFTM-Top Résa, via l'ONTM, voit bondir son offre de 33%. Cette croissance se traduit notamment par l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Rabat depuis Orly, la poursuite de la ligne Nantes-Agadir sur l'été et l'ouverture d'un troisième vol quotidien sur Paris-Marrakech.

L'offre vers l'Espagne va augmenter de 19% avec l'ouverture d'un quatrième vol quotidien Orly-Madrid et le lancement d'une ligne Orly-Alicante.

La filiale d'Air France va ainsi augmenter son offre de 15% à l'été 2018, toutes lignes confondues. Transavia va ainsi profiter de l'arrivée de quatre nouveaux avions, trois à Orly et un à Nantes.

Transavia France, qui a célébré cette année son dixième anniversaire avec de nombreuses ouvertures de lignes (Orly-Tivat, Orly-Tanger, Orly-Palma, Orly-Dakhla, Orly-Beyrouth, Lyon-Oujda et Nantes-Agadir), va aussi proposer une saison d'été 2018.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.