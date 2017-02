Trafic record pour Lyon-Saint Exupéry en 2016

En 2016, l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry a connu un trafic record de près de 9,6 millions de passagers, soit une croissance de 9,8% par rapport à 2015.

La part la plus importante du trafic est le trafic international qui représente 66,5 du total, avec plus de 6,3 millions de passagers (+12,5%). Le trafic intérieur augmente quant à lui de 5,2%, porté par les transversales (+6,6%) vers Bordeaux, Nantes, Nice et Toulouse.

Le trafic des compagnies low cost représente 32,4% du total du trafic de la plateforme, et a connu en 2016 une très forte croissance de 25,4% avec seize nouvelles liaisons.