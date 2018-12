Trafic low cost record à l'aéroport de Bordeaux en novembre

L'aéroport de Bordeaux-Mérignac a accueilli 450 000 passagers ce mois-ci soit une hausse de trafic de 11,3% par rapport à 2017. La barre des six millions de passagers, atteinte en 2017 en toute fin d'année, a déjà été passée avec un mois d'avance et l'aéroport a, depuis janvier, accueilli plus de 6,3 millions de passagers. Le trafic low cost est le principal moteur de cette croissance, avec un mois de novembre où il a connu un record de croissance de 28,3%. Avec 230 000 passagers sur le mois, il représente plus de la moitié du trafic. Les trois compagnies leader sur ce créneau à Bordeaux, affichent elles aussi de très fortes hausses de trafic : Volotea (+50%), Easyjet (+27,8%), Ryanair (+27,7%). Le trafic international confirme la tendance générale, avec un 216 000 passagers (+22,2%). Le trafic national atteint une croissance de 2,9% avec 234 000 passagers.