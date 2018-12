Trafic en hausse de 3,3% en novembre pour Air France-KLM

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'activité passage long-courrier connaît une hausse de trafic de 4,1%, avec un total de près de 2,2 millions de passagers. La plus forte hausse (+13,2%) est à mettre à l'actif des liaisons vers l'Amérique Latine (290 000 passagers). Le seul axe en recul est le trafic de la région Caraïbes-Océan Indien (-1,1%, 286 000 passagers), certainement impacté par la concurrence des compagnies low cost. Le taux d'occupation du secteur long-courrier est en croissance de 0,9 point, avec un total de 87,1%. Le secteur court et moyen-courrier a connu quant à lui un trafic en hausse de 1%, mais le taux d'occupation cède un peu de terrain (-0,5%), à 81%.

