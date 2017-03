Tout sur la tour de contrôle du futur

La tour de contrôle aérien du futur n'offrira pas forcément une vue directe sur les pistes. Elle bénéficiera de l'apport de caméras, qu'elles soient à infrarouge ou haute définition, ainsi que de la réalité virtuelle. Le contrôle de plusieurs aéroports à distance sera du domaine du possible.....

....."L'intérêt, et nous y croyons beaucoup en travaillant avec les futurs utilisateurs, n'est pas forcément d'avoir un point central type tour de contrôle avec une vue à 360 degrés, mais plutôt de placer des caméras sur les points sensibles qui nécessitent de l'attention de la part du contrôleur", raconte Cyril Layes, ingénieur en charge de l'innovation-ATM chez Thales.....

.... Il est également possible de mapper un modèle trois dimensions, par exemple les modèles de données aéronautiques classiques, la synoptique d'aéroport peut être appliquée sur la vidéo pour l'enrichir avec colorisation des pistes, des taxiways.......

...La "Remote Tower" virtuelle peut également être utilisée en moyen de secours, en cas de perte des moyens vidéo ou du signal vidéo, quand les radars fonctionnent encore. Cela permet de projeter le contrôleur comme s'il était sur place sur l'aéroport même sans les moyens vidéo et de pouvoir poser les avions les plus proches er rerouter ceux qui sont plus éloignés, avant de fermer l'aéroport et de réparer les équipements défectueux.....

...Mais, les aspects les plus innovants résident autour des points de vue différents. "On peut, par exemple, se placer à un kilomètre d'altitude pour avoir une vision aéroportuaire globale, vérifier par exemple que les ailes d'un avion passent bien entre tel et tel bâtiment, avoir la vue qu'aura un pilote en approche d'un aéroport", explique Cyril Layes....

...Pour en savoir plus, rendez-vous dans vos kiosques et kiosques numériques, vendredi 24 mars...