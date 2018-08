Drone Volt a remporté un nouveau contrat en Asie et équipera le Vietnam.

Drone Volt a annoncé le 9 août avoir décroché un nouveau contrat en Asie. L'industriel équipera ainsi le Vietnam, et plus particulièrement Electricity of Vietnam (EVN), d'un système Altura Zenith.

Pour lire la suite de l'article, rendez-vous sur notre site Apps&Drones.