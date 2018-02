Tigre : l'Espagne et l'Allemagne font confiance à Thales pour leurs roquettes

Thales a annoncé le 13 février avoir reçu deux commandes portant sur des lots de roquettes de 70 mm. Ces munitions viendront équiper les hélicoptères Tigre des forces armées allemandes et espagnoles.

L'Armée de Terre espagnole a ainsi commandé auprès de Thales un lot de 1 000 roquettes de 70 mm, destinées à équiper les Tigre des fuerzas aeromoviles del Ejercito de Tierre (FAMET), en configuration HAD. Il s'agit du premier contrat entre Thales et l'Espagne pour des « roquettes guidées laser 70 mm », rapporte Thales.Toutefois les FAMET ont déjà fait confiance à l'industriel pour leurs Tigre HAP (appui et protection), équipés de roquette de 68 mm. « Avec ce premier lot de roquettes de 70 mm de Thales, les FAMET complètent ainsi leurs capacités et exploiteront désormais sur leurs Tigre HAD la meilleure version de la roquette standard 70 mm de l'OTAN », s'est félicité Thales.

De son côté la Bundeswehr a passé commande pour un lot de 10 000 roquettes 70 mm. Elles seront configurés pour les missions d'entraînement. Pour cela les munitions seront équipées « d'un moteur-fusée modifié FZ90 MOD.4 générant une quantité réduite de débris », explique Thales, dont sa filiale belge, Herstal, se charge de la production.

Avec ces deux commandes et le nouveau contrat espagnol, Thales prouve à nouveau son savoir-faire dans l'équipement des hélicoptères Tigre. Tous les utilisateurs de cette voilure tournante (France, Allemagne, Espagne et Australie) « utilisent les systèmes et les roquettes de Thales en version induction 68 mm ou en 70 mm », déclare l'industriel.