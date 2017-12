Thomas Pesquet et huit startups spatiales distingués par l’Excellence Française

Pour leur neuvième édition, les Prix de l'Excellence Française ont notamment célébré l'astronaute Thomas Pesquet et mis en lumière huit startups innovantes.

Association Loi 1901 créée en 2009 par Maurice Tasler, l'Excellence Française distingue chaque année, dans différents secteurs d'activité les plus dynamiques de notre pays, des sociétés et des institutions représentées par des hommes et des femmes qui, par leur talent, leur créativité et leur capacité d'innovation, participent au rayonnement de la France dans le monde. Plus d’une centaine de personnes ont ainsi été récompenses lors de huit remises de prix.

Cette année, la cérémonie s'est déroulée le 6 décembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et a mis particulièrement le spatial à l'honneur, en présence de Jean-Yves Le Gall, président du Cnes (et lauréat 2014).

C'est d'abord Thomas Pesquet, invité d'honneur, qui a été intronisé au sein du prestigieux club, sous l'oeil complice de Jean-Loup Chrétien, premier astronaute français.

Ce sont ensuite huit startups spatiales françaises innovantes qui ont été retenues dans le « Palmarès Spécial Innovation Spatiale » proposé par le Cnes : AirMems, Delairtech, Earthcube, e-Odyn, Géoflex, NawaTechnologies, Starburst Accelerator et ThrustMe.

Outre l'organisation de ces Prix, l’Excellence Française publie chaque année un Livre d'Or. Son édition 2017-2018 a été préfacée par les ministres Florence Parly (Armées) et Frédérique Vidal (Enseignement supérieur, Recherche et Innovation), et comporte un éditorial de Jean-Yves Le Gall, ainsi qu'un texte de l'astronaute belge Frank De Winne (directeur du Centre européen des astronautes, à Cologne), consacré à Thomas Pesquet.