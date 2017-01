Thales va moderniser les radar Master suisses

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La modernisation de l’ensemble des radars fixes de surveillance de longue portée sera développée sur le site de Thales à Limours en région parisienne, et sera réalisée conjointement avec RUAG défense précise le communiqué de l'industriel français. « Cette modernisation s’étendra sur une durée de 60 mois à l’issue du test du dernier radar. Elle comprend une phase de développement de deux ans pour utiliser les dernières technologies radar. » Les forces aériennes de la Confédération suisse disposent d’un système de commandement et de contrôle de défense aérienne pleinement opérationnel depuis 2004, conçu par Thales.

Thales annonce avoir remporté le marché de la modernisation des radars Master des forces aériennes de la Confédération suisse. D’un montant de 74 millions d’euros, le contrat marque la première étape liée au projet de modernisation du programme FLORAKO qui a pour objectif de prolonger la disponibilité des radars et de les maintenir opérationnels jusqu’en 2030, indique Thales.

