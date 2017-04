Thales remporte un important contrat de logistique pour la SIMMAD

La SIMMAD (Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnelle des Matériels Aéronautiques du ministère de la défense) a attribué à Thales un contrat de service d’un montant maximal de 977 millions d’euros sur une durée de 10 ans, dont 70 millions d’euros pour la tranche ferme en 2017, portant sur la mise en œuvre d’une Logistique Optimisée pour le Réapprovisionnement de Consommables Aéronautiques au profit des forces armées françaises (programme LORCA).

Thales a annoncé que le contrat sera pleinement opérationnel à partir de septembre 2017. Pour répondre aux besoins de la SIMMAD, Thales a mis en place un système d'information logistique qui permettra de piloter l'exécution du programme de la chaine d'approvisionnement sur un stock de 200 000 réferences.

La SIMMAD a été créée en 2000. Il s'agit d'une structure interarmées en charge du maintient en condition opérationnel (MCO) de l'ensemble des aéronefs du ministère de la Défense et de la gendarmerie. La Simmad relève organiquement de l'état-major de l'armée de l'Air. La direction basée à Paris emploie une centaine de personnes. Le volet production est basé à Bordeaux (900 personnes). Ses missions sont d'établir les procédures de maintenance, de passer des marchés d'acquisition de rechanges et de prestations de soutien et de gérer la logistique.

Le MCO est un enjeu important pour le ministère de la Défense puisqu'il représente chaque année environ 15 % de son budget. Certaines flottes de l'état souffrent de façon récurrente de problèmes de disponibilité. La logistique et la gestion des pièces détachées sont des éléments clefs pour améliorer la situation.