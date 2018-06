Thales propose de l'IA pour le pod Reco NG

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le standard F4 du Rafale est en cours de définition. Les armées, la DGA et les industriels échangent et négocient actuellement à propos des innovations qui seront apportées au Rafale dans le cadre de ce programme dont le lancement est prévu cette année.

Cette innovation pourrait changer les profils des missions de reconnaissance du Rafale. Pour l'heure les plans de vols de ce type de missions sont définis à l'avance, le pilote devant orienter son appareil et le pod en fonction des zones d'intérêt qui lui ont été indiquées. L'innovation proposée par Thales permettrait de faire remonter en temps réel vers le pilotes la presence d'éléments interessants. Ce dernier pourrait ainsi réorienter sa mission en cours de vol. Le premier tri en temps réel pourrait aussi permettre d'optimiser la bande passante des liaisons de données en n'envoyant vers les centres de commandement que des images à priori intéressantes.

