Thales prend la tête du projet « Geosafe »

Thales a annoncé le 19 mars que le groupe industriel conduira le projet Geosafe, aux côtés de plusieurs autres acteurs européens impliqués dans le secteur des drones. Thales collaborera ainsi avec Aeromapper, Airmap, Atechsys, Air Marine et SPH Engineering afin d'évaluer les solutions de géorepérage, également appelées géofencing.

