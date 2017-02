Thales poursuit sur sa lancée

Thales est toujours sur la dynamique lancée 2015. Cette année là, le groupe avait vu son chiffre d'affaires repartir à la hausse après plusieurs années de stagnation. En 2016, le chiffre d'affaires a continué de progresser de 6,8 % à périmètre et taux de change constant pour s'élever à 14,9 Md€. Une croissance qui se retrouve dans tous les secteurs d'activité de Thales : transport (+ 8,3 %), défense et sécurité (+ 5 %) et aérospatial (+ 8,5 %). Ce dernier bénéficie notamment "de la montée en puissance" des contrats spatiaux signés en 2014 et 2015, "aussi bien dans les activités d'observation que dans celles des télécommunications".

Cette nouvelle progression du chiffre d'affaires, associée "aux premiers effets du redressement opérationnel du secteur transport" et aux marges maintenues des autres activités, permet à Thales d'améliorer son résultat d'exploitation qui s'élève à 1,35 Md€ en 2016 contre 1,21 Md€ en 2015 pour représenter 9,1 % du chiffre d'affaires. Une première dans l'histoire du groupe.

Au niveau des prises de commandes, le niveau "exceptionnel" enregistré en 2015 est au reflux avec un recul de 13 % pour s'établir à 16,5 Md€ tout en restant nettement supérieur au chiffre d'affaires et continuer à arrondir le carnet de commandes qui atteint 33,5 Md€ pour représenter 2,3 années de chiffre d'affaires. Un carnet de commandes qui s'est arrondi de 9,1 Md€ sur trois ans.

Thales a engrangé 14 grands contratt d'un montant supérieure à 100 M€ en 2016 dont le support du drone Watchkeeper pour le compte de l'armée britannique, la réalisation d'un satellite militaire pour un client du Moyen-Orient, le contrat lié à la commande des 36 Dassault Rafale par l'Inde, l'équipement des futurs Boeing 777X d'Emirates en systèmes de multimédia de bord. Sans oublier la fourniture à SES d'un satellite spécialement conçu pour la connectivité à bord des avions.

En 2015, Thales avait engrangé cinq grands contrats d'un montant unitaire supérieur à 500 M€ dont les commandes de Dassault Rafale par l'Egypte et le Qatar ainsi que la commande de plus de 1 000 véhicules Hawkei par l'Australie.