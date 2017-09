Thales inaugure son usine 3D au Maroc

En la présence du ministre marocain de l'industrie, Thales a inauguré le 6 septembre son usine de fabrication additive située à Casablanca.

Thales 3D Maroc se spécialise dans l'impression 3D et vise à devenir une plateforme internationale pour toutes les activités du groupe. Au cœur de cette usine de 1000 m2, Thales a d'ores et déjà installé deux machines de fusion sélective par laser, dont une dédiée au titane. Elles réalisent les pièces 3D qui sont ensuite passées dans une machine de nettoyage, conçue au Maroc. Les pièces sont par la suite envoyées chez les sous-traitants de Thales Maroc afin d'effectuer les dernières finitions, telles que le traitement thermique. L'usine s'articule ainsi autour d'un écosystème marocain, qui se concentre dans un rayon de 15 km du lieu de production.

Les bureaux d'étude (BE) jouent un rôle décisif dans la conception des pièces. Grâce à cette plateforme connectée qu'est l'usine Thales 3D Maroc, les ingénieurs, qui représentent un pôle de quatre personnes, échangent en temps réel avec les BE. Celui-ci définit ses attentes et les qualités que devra présenter la pièce. Les ingénieurs s'occupent du design. Une fois celui-ci élaboré, en respect de la qualité et de la technicité, la production de la pièce est lancée. Thales s'adapte donc complètement à son client en personnalisant les pièces et en les optimisant. Il est désormais possible de créer « des formes non réalisables avec d'autres procédés », explique JC Derbes, patron de l'usine. Et ce dans un temps record ! En effet, sur les pièces complexes le gain de temps correspond à un ratio de 1 pour 100. Des gains de 3 à 6 mois peuvent être enregistrés et certaines pièces peuvent sortir d'usine en 2 jours.



