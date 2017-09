Thales finalise le rachat de Guavus

Annoncée en avril dernier, l'acquisition de la société américaine Guavus, un des pionniers de l'analyse big data en temps réel, pour un montant maximum de 215 M$ est désormais finalisée.

Le rachat de la société américaine Guavus par le groupe Thales est désormais finalisée. Annoncée en avril dernier, l'opération, "pour un montant maximum de 215 M$", permet à Thales de renforcer ses positions dans le traitement et l'analyse prédictive des mégadonnées. Située à San Mateo en Californie, Guavus a été fondée en 2006 et compte aujourd'hui 250 salariés dont 50 au Canada (Montréal) et 140 en Inde (Gurgaon). L'entreprise s'est focalisée sur le marché des opérateurs de réseaux de télécommunications et de câble, traitant chaque jour plus de "5 peta-octets (5 000 tera-octets) de données pour ses clients. Cela représente un volume équivalent à environ 3 millions de long-métrages ou 500 fois l'ensemble des collections de la bibliothèque du Congrès américain". Son chiffre d'affaires devrait dépasser les 30 M$ pour l'exercice en cours. L'activité de Guavus sera "affectée au secteur opérationnel défense et sécurité" du groupe Thales.